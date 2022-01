Can 2021 : Comment Cissé va démarrer sa Can, ce lundi, contre le Zimbabwe ?

Avec la cascades des cas Covid-19 enregistrés ces derniers temps dans la Tanière, Aliou Cissé a, sans doute, du souci à se faire à quelques heures de la première sortie des Lions, ce lundi contre le Zimbabwe.





Cissé doit composer un onze contre Les Warriors sans Edouard Mendy, Koulidou Koulibaly, Famara Diédhiou, testés positifs au Coronavirus, hier. Cette liste vient s’ajouter à la première vague de contaminations qui avait touché Saliou Ciss, Pape Matar Sarr, Bamba Dieng, Mame Baba Thiam et Alfred Gomis. Ce dernier devait rejoindre la Tanière, ce dimanche, mais ne pourra peut-être pas démarrer la rencontre.





On aura donc certainement dans les buts des Lions, ce lundi, Seny Dieng. Le portier des Queen Park Ranger qui n’a jusqu’ici joué qu’un match avec les Lions contre l’Eswatini, le 30 mars 2021, pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2021, pourrait être titulaire.





Au niveau de la défense, on peut s’attendre à une ligne composée d’Abdou Diallo, Pape Abdou Cissé, Bouna Sarr et Fodé Ballo Touré.





Au niveau de l’entrejeu Cissé on pourra compter sur le duo Gana Guèye-Cheikhou Kouyaté, mais aussi sur Joseph Lopy. Et en attaque on peut s’attendre à la titularisation de Sadio Mané, Boulaye Dia et Keita Baldé.





Voici le onze probable des Lions





Sény Dieng





Fodé Ballo Touré





Abdou Diallo





Pape Abdou Cissé





Bouna Sarr





Gana Guèye





Cheikhou Kouyaté





Joseph Lopy





Sadio Mané





Boulaye Dia





Diao Baldé Keita