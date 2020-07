CHAN 2022 : Le tournoi en été à cause de la CAN ?

La septième édition du CHAN, prévue en Algérie en 2022, devrait avoir lieu en période estivale, a fait savoir la Fédération algérienne de football.



L’information n’est pas encore officielle, mais elle ne fait plus guère de doute. Le CHAN 2022, dont le pays hôte sera l’Algérie, aura lieu en été. C’est le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saad, qui l’a révélé sur les ondes de la radio nationale algérienne. “Nous avons reçu récemment une correspondance de la part de la confédération africaine de football qui nous demande de reporter le CHAN 2022 pour l’été 2022, notamment après la programmation de la CAN 2022 en hiver au Cameroun, a indiqué le dirigeant. La CAF a suggéré d’organiser cette compétition entre le mois de juin et le mois de juillet, mais nous allons prendre une décision finale prochainement en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports.”





Le “glissement” de la prochaine CAN, initialement prévue en janvier 2021 et reportée d’un an en raison du Covid-19, n’a donc pas fini de produire des effets collatéraux. Quant au prochain CHAN, le sixième du nom, ce tournoi a déjà connu bien des péripéties : initialement prévue en Éthiopie, cette édition du tournoi réservé aux joueurs locaux avait ensuite été programmée au Cameroun du 4 avril au 25 avril 2020 avant d’être reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus. Le tournoi a finalement été reprogrammé en janvier 2021, comme un galop d’essai avant la CAN un an plus tard.