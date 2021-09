CNG : Des recettes de plus de 37 millions pour Bira Sène et son équipe

Les caisses du CNG sont loin d’être pleines, mais les comptes de la structure dirigeante de la lutte sénégalaise ne sont pas tout de même vide, loin de-là d’ailleurs.



En effet, le bilan financier présenté samedi passé montre que Bira Sène et son équipe ont fait des recettes de 37 millions 787 millions 274 de nos francs selon les informations du journal record.



Le CNG a tenu son assemblée génération samedi passé à l’Arène Nationale. Occasion pour le président du CNG, Bira Sène et son équipes de présenter, au comité exécutif et aux acteurs de la lutte, le bilan financier annuel de l’instance faitière de la lutte.



Ainsi, le CNG a fait une production de 160.064.000 FCFA et a supporté des charges évaluées à 122.276. 726 FCFA. Ce qui veut dire que le CNG a réalisé une bénéfice de 37. 787. 274 FCFA.