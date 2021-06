En colère, Mbappé a voulu répondre à Giroud après sa déclaration !

Si la France a battu la Bulgarie avec la manière mardi soir au Stade de France, l'après-match a été plus compliqué pour les hommes de Didier Deschamps suite à une interview donnée par Didier Deschamps à la chaîne L'Equipe.







En effet, agacé de ne pas être servi par Mbappé, Giroud a lâché cette déclaration après le match : "Vous dites que j'ai été discret mais c'est aussi parce que parfois on fait des courses mais le ballon n'arrive pas... après je prétends pas faire toujours les bons appels mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface...". Des propos (à voir en vidéo ici) qui visaient implicitement Mbappé et qui n'ont pas plu à l'intéressé.





En effet, le journal L'Equipe révèle que Kylian Mbappé s'est montré très agacé par la déclaration de Giroud. Sous le coup de la colère, Mbappé a même voulu s’exprimer en conférence de presse pour clarifier la situation mais Didier Deschamps l’en a empêché et lui a dit de se concentrer sur France-Allemagne.





Didier Deschamps aurait clairement préféré se passer de cette polémique alors que l'Euro va bientôt débuter...