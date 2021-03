Entre Messi et Ronaldo, il n’y a « qu’un seul génie »

Malgré l’élimination du Barça hier soir, Fabio Capello a tenu à souligner la prestation XXL du génie, Lionel Messi.







Les deux monstres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent toujours le football mondial et pourtant, un point commun les rassemble depuis hier soir : ils sont éliminés de la Ligue des champions, respectivement avec le FC Barcelone et la Juventus Turin. Mais pas de quoi ternir leur image aux yeux de l’ancien entraîneur de la Juve, Fabio Capello. Surtout celle de l’Argentin…





« Le Leo que nous avons vu ce soir est un phénomène », a-t-il déclaré au micro de Sky Sport. « Certes, il a été stoppé par Navas et Marquinhos (hier soir). Mais Leo Messi reste un joueur avec quelque chose de spécial. Il a montré une fois de plus qu’il avait quelque chose de plus que les autres et que c’est un génie absolu. Les autres peuvent gagner des Ballons d’Or, comme Cristiano Ronaldo l’a fait, mais Messi est le seul génie parce qu’il fait des choses avec une qualité et une vitesse impensables pour les autres. Il utilise ses pieds comme d’autres utilisent leurs mains. Ce soir j’ai vu un grand Messi et un beau Barcelone. Les changements au club ont probablement motivé tout le monde. »