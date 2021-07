Euro-2021 : Le Danemark résiste à la République tchèque et file en demi-finale

Le Danemark a rapidement ouvert le score dans son quart de finale face à la République tchèque. © Ozan Kose, AFP

Le Danemark rejoint le carré final de l'Euro-2021. Les Danois ont remporté leur quart de finale face à la République tchèque 2 à 1 samedi et affronteront le vainqueur d'Ukraine-Angleterre.





Le Danemark n'avait plus connu les demi-finales de l'Euro depuis leur sacre de 1992. Samedi 3 juillet, il s'est pourtant qualifié pour le dernier carré de l'Euro-2021 en éliminant la République tchèque 2 à 1. En deuxième mi-temps, les Danois ont vaillamment résisté au retour de leurs adversaires.





Dans les premiers instants de ce match à Bakou (Azerbaïdjan), la République tchèque tente de prendre la main. Durant les premières minutes, ils pressent haut les Danois, les contenant dans leur camp et empêchant toute relance.





Pourtant, les Scandinaves ouvrent le score sur leur première occasion. Chargé de botter le premier corner, Stryger Larsen centre idéalement pour Delaney, esseulé au point de penalty. La reprise de la tête est imparable pour Vaclik (5e, 1-0). Une ouverture du score rude pour les Tchèques, tant le corner semble inexistant sur les ralentis.





Damsgaard est ensuite proche de doubler la mise. Celustka perd son duel et laisse le jeune attaquant filer vers le but. Il tire du bout du pied pour éviter le gardien mais Coufal surgit pour sauver sur sa ligne (13e).





Abattu un temps, les Tchèques finissent par réagir. Suite à un dégagement raté de Schmeichel, le ballon est récupéré par Masopust. Il fixe la défense et donne en profondeur à Holes qui frappe. Le portier danois repousse (25e). Puis, sur un coup franc tiré par Masopust, Celutska est un poil court au deuxième poteau (30e).





Enfin, Coufal centre depuis la droite et Soucek arme un retourné acrobatique. Il manque la balle de peu mais Holes est juste derrière pour un plat du droit rasant et cadré que Schmeichel neutralise (35e).





Cependant, juste avant la mi-temps. Le Danemark parvient à doubler son avantage sur une action lumineuse. Maehle déborde et adresse un centre de l'extérieur du pied. Braithwaite manque la balle de peu au premier poteau avec sa tête mais Dolberg a suivi (42e, 2-0).





La République tchèque revient fort





À peine entré en jeu, le numéro 11 tchèque Michal Krmencik se signale aux vingt mètres avec une frappe limpide du droit, détourné par Kasper Schmeichel. Quelques instants plus tard, il tente un retourné acrobatique. Contré (47e). C'est finalement Patrik Schick qui a va réduire le score, servi par Coufal (47e, 2-1).





Les Danois sont contraints de se réveiller. Monté pour créer le surnombre, le défenseur Christensen offre une balle lobée pour rechercher un partenaire dans la surface mais Kalas surgit pour dégager en corner, en tête plongeante (56e). Parti en contre, Poulsen se présente et tente sa chance. Vaclik se couche pour bloquer (68e).





Les Tchèques ne sont pas en reste. Servi à gauche dans la surface danoise par la déviation involontaire de Wass, Jankto est seul et arme du gauche. Son centre-tir est dégagé par Kjaer (72e). Barak brosse un coup franc rentrant. Schmeichel s'envole pour retirer le ballon de la tête de Soucek (75e).





Dans la chaleur de Bakou, la longue compétition a laissé des traces chez les joueurs. Dans le dernier quart d'heure, les deux équipes sont proches du KO. Sur un contre, Braithwaite sert Poulsen qui frappe sans contrôle. Vaclik sort sa plus belle claquette pour éviter le but (77e). Puis Maehle but sur le portier tchèque (81e).