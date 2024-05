Euro-2024: l'Italie, championne d'Europe en titre, sans Verratti et Immobile

Une Nazionale, championne d'Europe en titre, sans revenant surprise: le sélectionneur italien Luciano Spalletti n'a pas imité son homologue français Didier Deschamps en rappelant pour l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) Marco Verratti, exilé comme N'Golo Kanté au Moyen-Orient.







Verratti (55 sélections, 3 buts) n'a pas été inclus dans la liste des 30 joueurs pré-sélectionnés publiée jeudi par Spalletti.





L'ancien milieu défensif du Paris SG (2012-2023), recruté en septembre par le club qatari d'Al-Arabi, n'a jamais été convoqué par le sélectionneur italien qui a succédé à Roberto Mancini l'été dernier.





Autre joueur important lors du sacre européen de 2021, Immobile ne figure pas non plus dans la pré-liste de Spalletti qui sera réduite à 26 noms le 6 juin.





L'attaquant de la Lazio (57 sélections, 17 buts) est rattrapé par son âge (34 ans) et une saison 2023-24 en dents de scie (7 buts en championnat) durant laquelle il a perdu son statut de titulaire indiscutable en club.





En attaque, le récurrent point faible de la Nazionale, Spalletti a convoqué sept joueurs dont Federico Chiesa (Juventus), Mateo Retegui (Genoa) et Gianluca Scamacca (Atalanta).





Scamacca, qui a remporté mercredi la Ligue Europa avec l'Atalanta, aborde cet Euro en confiance avec neuf buts, toutes compétitions confondues, en moins de deux mois.





Le sélectionneur italien a par ailleurs convoqué le milieu de la Juventus Turin Nicolo Fagioli, dont la longue suspension pour avoir fait des paris sportifs sur des plateformes clandestines vient tout juste de prendre fin.





L'Italie affrontera l'Albanie, l'Espagne et la Croatie dans le groupe G de la phase de poules de l'Euro-2024.





La Nazionale sera en stage à partir du 31 juin au centre national d'entraînement de Coverciano, près de Florence, et disputera deux derniers matches de préparation contre la Turquie le 4 juin et la Bosnie cinq jours plus tard.





La pré-liste de 30:





Gardiens: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/FRA), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham/ENG)





Défenseurs: Francesco Acerbi (Inter Milan), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter Milan), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)





Milieux: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter Milan), Jorginho (Arsenal/ENG), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)





Attaquants: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)