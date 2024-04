FC Barcelone : Echanges houleux entre joueurs suite au carton rouge d’Araujo

Alors qu’il menait par 1-0 lors de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone, qui se rapprochait d’une qualification, a finalement sombré devant le PSG 1-4. Un renversement de situation dû en grande partie par le carton rouge de Ronald Araujo à la demi-heure de jeu. L’intervention du défenseur uruguayen à l’origine de son exclusion n’a pas plu à son partenaire Ilkay Gündogan.







Ce dernier l’avait fait savoir à la fin de la rencontre. "C'est difficile à dire, je pense que dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un-contre-un. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement", avait lancé l'ancien joueur de Manchester City.





Ces propos ont suscité des réactions, notamment de Jules Koundé sur Instagram, même s’il ne cite pas de nom. "On gagne en équipe, on perd en équipe", a réagi le Français.





Interpellé sur la question ce jeudi, le défenseur catalan a répondu: "Je préfère garder pour moi ce que je pense. Il y a des valeurs, des codes de vestiaire qu'il faut respecter."