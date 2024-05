FC Barcelone : Les choses se compliquent pour Mbacké Fall

Dans l'ombre de Mikayil Faye, il y a Mamadou Mbacké Fall. Prêté parle le Los Angeles FC, le défenseur central sénégalais ne rejouera plus cette saison au Barcelona Atlètic (la réserve du club catalan), après sa blessure à la cheville et l'opération chirurgicale qui s'ensuivra. Le joueur de 21 ans pourrait ne plus porter le maillot catalan.





Aligné à plusieurs reprises en charnière centrale avec son compatriote Mikayil Faye, Mamadou Mbacké Fall s'est blessé, il y a quelques jours, contre Lugo, en 3e division espagnole. La blessure du Sénégalais ne semblait pas grave, mais nécessite une intervention chirurgicale. Résultat : le joueur de 21 ans est forfait pour le reste de la saison avec le Barça Atletic.





Selon le journal "Sport", Mamadou Mbacké Fall pourrait donc avoir joué son dernier match avec le maillot du club catalan face à Lugo.





En effet,, il devrait retourner à Los Angeles en fin de saison, si le Barça ne lève pas son option d'achat fixée à 4 millions d'euros (2,6 milliards F CFA). Ce qui ne serait pas une mince affaire, car le FC Barcelone traverse une période très difficile sur le plan financier.