Habib Béye confirme son départ : "Pourquoi j'ai décidé de quitter le Red Star"

Après 3 saisons sur le banc du Red Star et une montée en Ligue 2 en apothéose cette saison, Habib Béye a décidé de quitter le club parisien. Sur Canal Plus, avant le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich, le technicien sénégalais a confirmé son départ et a donné des explications.







« Je l’ai annoncé à mes joueurs déjà aujourd’hui et à la direction aussi. Il y avait un projet qu’on m’a donné il y a presque trois ans avec l’ambition de monter en Ligue 2. Aujourd’hui on arrive au bout de ce projet à la fin de mon contrat au 30 juin. Je pense qu’on a vécu une aventure humaine exceptionnelle. Avec les joueurs, on a atteint l’objectif. Et aujourd’hui, à partir du moment où on a atteint cet objectif, je me suis dit que c’était peut-être le moment de changer de vision pour moi. Comme je veux entraîner au très très haut niveau, c’est de se dire qu’on a vécu cette aventure humaine. Ce n’est même pas une séparation, c’est une fin d’aventure avec le club et les joueurs, et aujourd’hui on va se concentrer déjà pour finir nos deux matchs, aller chercher notre trophée et le fêter ensemble. Et ensuite on aura le temps de se concentrer sur l’avenir », a confié celui qui est également consultant sur Canal Plus.