Jeux olympiques de la jeunesse : le CNOSS et le ministère de l'Éducation s’unissent pour booster le sport à l'école

Le Comité national olympique et sportif sénégalais(CNOSS), dans le cadre des prochains jeux Olympiques de la jeunesse 2026, a signé un accord de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale ce lundi 13juin. Ce, dans le but de relever le double défi d'une organisation réussie et irréprochable et d'une participation positive avec l'atteinte de performances sportives de haut niveau à l'horizon 2026.





Le Président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye a jugé primordial l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et de tous les acteurs éducatifs à cet événement inédit en Afrique . Pour lui, il ne s'agit pas seulement de participer mais également de gagner des médailles lors de cet événement qui va accueillir 2000 athlètes hommes, 2000 athlètes femmes, 500 journalistes sans compter les touristes.









En ce sens, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla renouvelle son engagement pour la mise en valeur à travers du sport à l’école le à travers, notamment, “l’enseignement de l'éducation physique et sportive qui est une discipline obligatoire à l'élémentaire comme au moyen secondaire".





Ce partenariat vise également à améliorer le sport scolaire en créant les conditions nécessaires.





Ce sport scolaire, au delà de développer les capacités des apprenants, vise à parfaire leurs compétences sportives selon la socialisation par l'appropriation et le respect des règles, la formation des attitudes, la construction du comportement, l'inculcation des valeurs de paix, de civisme et de citoyenneté et l'inclusion et le développement équitable. Toutes ces dimensions sont en parfaite phase avec les priorités du ministère qui vont doter le Sénégal "d'une école viable, stable et pacifiée et surtout une école pour tous".