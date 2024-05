JO 2024 – La Guinée U23 aligne des joueurs d’Auxerre, d’Annecy et de Bastia dans le match décisif pour sa qualification

La Guinée ira-t-elle aux Jeux Olympique de Paris 2024 et affrontera-t-elle l’Équipe de France ? C’est tout l’enjeu du rendez-vous de ce jeudi après-midi à Clairefontaine, entre la Guinée U23 et l’Indonésie U23. Même si le pays d’Asie du Sud-Est a participé à ses derniers JO il y a plus longtemps que le Syli National (1956 contre 1968), difficile pour nous de ne pas prendre parti pour l’équipe ouest-africaine, qui aligne plusieurs noms très familiers pour les suiveurs de notre championnat.











En effet, trois joueurs de Ligue 2 vont participer à la rencontre en tant que titulaires : l’annécien Ousmane Camara (prêté par l’AJ Auxerre), l’auxerrois Madiou Keita et le bastiais Facinet Conte, tandis que Saïdou Sow (ancien de Saint-Étienne, désormais à Strasbourg) prend place en défense centrale. Le match sera à suivre à partir de 15h00 sur le site de la FIFA.