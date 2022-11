Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions : ‘’On ne veut pas rentrer à la maison si tôt’’

Kalidou Koulibaly, Capitaine des Lions

Le capitaine des Lions était en conférence de presse de veille de match entre le Sénégal et le Qatar, prévu ce vendredi à 13 heures (16 heures local). Kalidou Koulibaly s’est prononcé sur plusieurs questions des journalistes. Seneweb vous propose l’intégralité de sa sortie.





Le discours après la défaite contres les Pays-Bas





“C’est très difficile de digérer une défaite. Mais comme vous l’avez dit, en 2018 on a commencé par une victoire sans se qualifier. Pour cette édition, a commencé par une défaite, c’est là qu’on va voir les vrais lions. On est capable de faire oublier le match. On va essayer de prendre 6 points lors des deux prochains matchs. Ça va être difficile contre le Qatar, c’est le pays hôte, mais on n’a pas le droit à l’erreur. Une coupe du monde, c’est tous les 4 ans. On va tout donner sur le terrain pour continuer à faire rêver les Sénégalais. Une Coupe du monde, c’est le plus important pour nous. C’est sûr que le comportement et la mentalité des Sénégalais sera celui d’un guerrier et on fera tout pour gagner le match”.





‘’Edouard Mendy sait ce qu’il à faire’’





“J’échange beaucoup avec Edouard. C’est un joueur très important pour nous, mais ça arrive d’avoir des moments comme ça. Mais je pense que par moment les gens en font un peu beaucoup. Il sait ce qu’il a à faire. Il faut que l’équipe tourne bien. Il n’y a pas qu’un seul jour qui soit fautif. On doit se remettre tous ensemble pour que l’équipe tourne bien. Si nous avons perdu, c’est parce que tout le monde est fautif, pas seulement un joueur. Il ne faut pas en faire une grande histoire. Nous devons tous être compétents dans notre domaine. On va essayer de l’être demain car ce sera un match difficile, donc on aura besoin de tout le monde. C’est dans l’union qu’on arrivera à passer cet obstacle. Je ne m’inquiète pas qu’Edouard fasse un grand match demain. J’espère que tout le monde fera un grand match pour décrocher cette victoire.”





Absence de Sadio Mané





“On aurait aimé avoir Sadio Mané aujourd’hui avec nous. Il est important pour nous, il apporte de la force mentale au sein de l’équipe. Mais on est prêt à jouer ce match contre le Qatar. On a besoin d’un bon état d’esprit pour continuer cette compétition. Sadio joue son rôle et à chaque fois qu’il parle, tous les joueurs l'écoutent. Il n’est pas là aujourd’hui avec nous mais on reste en contact avec lui et tout le temps on se parle”.





L’objectif des Lions au mondial 2022





“Nous avons des objectifs, mais le premier est de sortir d’abord des phases de groupe. La coupe du monde est une compétition de haut niveau. On ne veut pas rentrer à la maison si tôt. On veut d’abord battre le Qatar et après on a l’Equateur. On veut prendre match par match et après on verra la suite. Mais pour le moment, on veut se concentrer sur ce match qu’on veut gagner. Ce sera un match très difficile mais on sait qu’on peut le faire et toute l’équipe y croit”.





Crainte d’un arbitrage maison