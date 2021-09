L’ancien international Pape Fall descend à la base avec Africa Foot

L’ancien arrière droit de l’équipe du Sénégal de Football Pape Fall a annoncé à l’APS avoir accepté de mettre la main à la pâte en se joignant au projet d’Africa Foot de Dakar, récemment promu en National 2 (4-ème division).



"J’avais des contacts mais je me suis dit : +le mieux est de venir servir mon pays à travers ce club qui faisait ses gammes en division régionale +", a déclaré l’ancien entraîneur adjoint du SM Caen (France) au début des années 2000.

Pape Fall, désormais directeur technique d’Africa Foot, "chapeaute tout l’aspect technique tout en formant les éducateurs".

"Je viens même d’installer la préformation ainsi que l’école de foot, l’initiation et l’éveil de 5 à 9-10 ans", a-t-il précisé, soulignant que l’objectif de son engagement dans ce projet "est de former de bons footballeurs pouvant devenir des professionnels mais aussi servir nos sélections nationales".

"Tout est basé sur l’éducation", avec l’ambition "d’aller dans l’élite dans les années à venir et être parmi les clubs les plus performants du pays", a indiqué l’ancien arrière droit de l’Olympique de Marseille (France) qui a pris part aux phases finales de CAN en 1986 et en 1990.

Pape Fall fait peu cas des conditions de travail, se disant heureux de voir "les gamins progresser", "même si nous devons nous contenter de conditions difficiles avec une aire d’entraînement sablonneuse".

"Les jeunes te rendent bien tout ce que tu leur donnes", commente

l’ancien arrière droit.

Africa Foot est un club présidé par le magistrat Théophile Turpin, avec comme président d’honneur, l’homme d’affaires Elimane Lam, actionnaire de Valenciennes, un club de Ligue 2 française.

Elimane Lam, nouvellement copté au sein du comité directeur de la Fédération sénégalaise de football (FSF), vient d’ailleurs d’offrir à Africa Foot une pelouse synthétique qui attend d’être installée, selon Pape Fall.

Le technicien sénégalais assure être "à fond dans ce projet", rappelant que les contacts avec Africa Foot sont passés par Talla Fall, le directeur de la communication de Génération Foot.

"Quand je décide de m’engager, j’y vais à fond. Nous ne sommes demandeurs de rien mais nous sommes prêts à donner notre contribution dans le football sénégalais, de la base au sommet", a-t-il dit, ajoutant avoir dépassé l’âge de proposer ses services.