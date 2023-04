L’ex-femme d’Achraf Hakimi lui réclame une fortune





Hiba Abouk voudrait notamment obtenir 10 millions d’euros. Le Lion de l’Atlas, lui, veut négocier et trouver un accord à l’amiable. Il lui proposerait 2 millions d’euros. Mais son ex-compagne ne veut pas se laisser faire et souhaite que ses avocats se penchent sur les finances de la star parisienne.

Accusé d’agression sexuelle, Achraf Hakimi (24 ans) traverse une période compliquée dans sa vie privée puisqu’il est en train de se séparer de son épouse Hiba Abouk. Lundi, AS a dévoilé des informations sur ce que réclame la jeune femme au joueur du Paris Saint-Germain. Ainsi, on apprend qu’elle souhaite récupérer une bonne partie de la fortune et des biens de l’international marocain.