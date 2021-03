Le PSG 5e, les 10 clubs qui ont gagné le plus de la billetterie en 2020

Quand il sont autorisés en tribunes, les supporters du PSG remplissent quasiment tout le temps les travées du Parc des Princes.







Le PSG, club qui vend le plus cher ses places en France, est 5e du classement selon le rapport de Deloitte. La billetterie est avec les recettes commerciales et ceux des droits télé, l’une des grandes sources de revenus, pour les clubs de football. Avec la pandémie de Covid-19 que connaît le monde, la fin de la saison 2019-20, s’est joué à huis-clos dans toute l’Europe, un vrai coup dur financier.





Le PSG derrière Tottenham qui double ses recettes





Avec l’inauguration de son nouveau stade en 2019, Tottenham a doublé ses recettes liées à la billetterie en quatre ans. En 2016, le club anglais jouait encore à White Hart Lane et percevait 55 millions d’euros contre 108 millions d’euros en 2020. La chute la plus significative, est celle du Bayern Munich, qui remplit son stade à chaque match, lorsqu’il est possible d’y accéder, avec une perte de 31% de ses revenus billetterie, entre 2016 et 2020.





Le FC Barcelone toujours au top malgré une baisse







Le FC Barcelone reste le club qui tire le plus gros bénéfice de la catégorie « match day », de l’étude de Deloitte. Cette dernière représente 19% de l’ensemble des revenus opérationnels du club, c’est la proportion la plus forte des grandes écuries européens. Malgré tout, le club blaugrana est lui aussi touché par la Covid-19, avec une perte de 20 % par rapport à la saison 2018-2019.





Le top 10 des clubs qui ont gagné le plus de la billetterie en 2020

1) FC Barcelone = 126 M €

2) Real Madrid = 108 M €

3) Tottenham = 107 M €

4) Manchester United = 99 M €

5) PSG = 93 M €

6) Arsenal = 90 M €

7) Liverpool = 83 M €

8) Bayern Munich = 70 M €

9) Chelsea = 62 M €

10) Inter = 57 M €