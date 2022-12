LIGUE2/ 11ème journée : Jamono Fatick / Amitié, un duel pour la première place

Ligue 2, Jamono Fatick / Amitié

La ligue 2 de football professionnel joue ce vendredi sa 11ème journée. Elle sera marquée par le duel entre le 3ème, Jamono Fatick, et le leader Amitié FC. Le club du Sine (18 pts) qui joue devant son public a une opportunité de s’emparer de la première place en cas de victoire. Toutefois, Amitié FC (19 pts), qui gagne en confiance au fil des journées, voudra repartir de Fatick avec un résultat positif.





Deuxième à un point du leader, AJEL effectue un court déplacement au stade Alassane Djigo pour y jouer l’équipe du DUC (8ème, 12 pts). Les Rufisquois, qui convoitent la première place, ont une bonne occasion de récupérer le fauteuil de leader en cas victoire combinée à un nul entre Jamono et Amitié. Au stade Maniang Soumaré, Thiès FC sera opposé au Ndiambour de Louga pour le choc des ambitieux. Effet, les deux équipes dont les objectifs sont la montée en ligue 1, voudront gagner cette rencontrer pour terminer la première partie du championnat sur le podium. Avec trois victoires d’affilée, Walydaan (4ème, 16 pts) a réalisé une bonne remontée. Le club Thiessois qui accueille Demba Diop FC, voudra enchaîner une 4ème victoire avant d’aller à la trêve.





Cinquième au classement, Oslo F.A alterne le bon et le moins bon depuis début de la saison. Les académiciens qui reçoivent Ouakam (10ème, 10pts) partent favoris dans ce match. Au stade Caroline Faye, Mbour PC croisera le fer avec le Port. Classées respectivement aux 11ème et 14ème places, les deux équipes qui possèdent les plus faibles attaques de ligue 2 (5 buts marqués), voudront partir à la trêve avec un succès. Après un bon match nul avec Ouakam la journée passée, HLM de Dakar (9ème, 10 pts) accueille Keur Madior (12ème, 9 pts). Les Hlmois, qui n’ont plus gagné depuis la 4ème journée, auront à cœur à la trêve avec un succès.









Programme 11ème journée ligue 2





Jeudi 29 décembre





Stade Alassane Djigo





16 h 00 : HLM de Dakar / Keur Madior





Stade Maniang Soumaré





16 h 30 : Thiès FC / Ndiambour





Stade Alassane Djigo





18 h 00 : Oslo F.A / US Ouakam





Vendredi 30 décembre





Stade Massene Sene





16 h 30 : Jamono Fatick / Amitié FC





Stade Alassane Djigo





16 h 30 : DUC / AJEL de Rufisque





Stade Caroline Faye





16 h 30 : Mbour PC / Port





Samedi 31 décembre





Stade Maniang Soumaré