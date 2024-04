Lionceaux U17 : le nouveau sélectionneur affiche sa priorité

L’équipe du Sénégal football des moins de 17 ans a un nouveau sélectionneur. Selon le quotidien sportif Stade, la Direction technique nationale (DTN) a porté son choix sur Pape Ibrahima Faye, qui succède à Serigne Saliou Dia nommé sélectionneur des U20.



Interrogé sur ses chantiers, le technicien a fait focus sur la formation. «Le fait d’être un formateur d’une manière générale est déjà un grand chantier. Je dois continuer à former des jeunes Sénégalais qui ont entre 15 et 17 ans.»



Il martèle : «La vie est un défi : la Coupe de l’UFOA (Union des fédérations ouest-africaines de football), la CAN et le Mondial. Mais, le grand chantier reste toujours la formation de jeunes footballeurs sénégalais. Le travail d’arrache-pied sera collectif avec mon staff pour constituer une équipe des U17 compétitive afin d’avoir un bon effectif, avec un groupe solide dans la cohésion.»



Vainqueurs de la CAN U17 et tenants du titre continental, les Lionceaux ont été sacrés pour la première fois en 2023. Amara Diouf et sa bande, après un parcours remarquable, terminent en apothéose, renversant le Maroc (2-1) en finale de la dernière édition organisée par l’Algérie.