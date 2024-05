Mauritanie-Sénégal : un ancien Lion devenu Mourabitoune prévient les Lions

La sélection de la Mauritanie, qui recevra celle du Sénégal le 9 juin prochain, dans le cadre des qualifications du Mondial 2026, compte deux anciens Lions. Il s’agit de l’attaquant Pape Ndiaga Yade et du défenseur Khadim Diaw. Si le premier est un bleu- il vient d’opter pour les Mourabitounes-, le second est un habitué de la maison avec ses 9 sélections (0 but).



Yade et Diaw étaient ensemble pensionnaires de la sélection sénégalaise U23. Ils vont donc croiser les hommes de Aliou Cissé dans moins d’un mois. Une occasion pour le défenseur de retrouver le milieu des Lions Pape Matar Sarr, son ancien coéquipier à Génération Foot.



Évoquant ce «derby passionnant» dans un entretien paru ce jeudi dans Record, Khadim Diaw confesse que celui-ci «sera spécial [pour lui] qui [est] d’origine sénégalaise». Mais le natif de Saint-Louis s’est empressé de tempérer : «C’est un match important et on va se concentrer sur ça. C’est un derby certes, mais ça reste un match de football.»



Toutefois, le latéral mauritanien prévient Sadio Mané et Cie : «Le Sénégal est champion d’Afrique et on le respecte bien. Mais c’est un match de football et tout est possible.»



Premiers du groupe B de la course pour la prochaine Coupe du monde, les Lions (4 pts) affronteront d’abord les Léopards de la RDC (3es, 3 pts), le 6 juin à Dakar, avant d’aller défier les Mourabitounes (5es, 1 pt) trois jours plus tard.



La poule du Sénégal et de la Mauritanie est complétée par le Soudan (2e), le Togo (4e) et le Soudan du Sud (6e).