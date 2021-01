Mercato : Boulaye Dia fait une grosse annonce sur son avenir

Dans le cadre d’une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Boulaye Dia a fait le point sur sa situation contractuelle avec le Stade de Reims.Dans le cadre d’une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Boulaye Dia a fait le point sur sa situation contractuelle avec le Stade de Reims. Le joueur confirme avoir été autorisé par sa direction à changer d’air mais n’écarte pas de rester à Reims.Auteur d’une demi-saison tonitruante avec la Stade de Reims, Boulaye Dia n’en finit plus d’attiser les convoitises des Clubs européens. Ce dimanche, l’avant-centre de 24 ans a confirmé que sa direction lui a donné la possibilité de changer d’air au cours de ce mercato hivernal, mais l’international sénégalais n’a pas exclu de poursuivre l’aventure du côté d’Auguste-Delaune.« Je peux partir, tout comme je peux rester. Ce n’est que le début, le mois de janvier est très long. Je ne pense pas vraiment à ça. Je suis concentré sur les résultats de mon équipe et sur mes performances, à faire de bons matches et continuer à marquer. Je ne gère pas l’extra-sportif, je suis concentré. Je suis bien ici, c’est une bonne famille. Je suis bien à Reims. On connaît ma situation, j’ai un bon de sortie. On verra », a déclaré le Sénégalais à Téléfoot.Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international sénégalais a marqué 12 buts en 17 matches de Ligue 1 depuis le début de la saison 2020-2021. Samedi soir, le numéro 11 rémois s’est offert un doublé contre l’AS Saint-Etienne (3-1, 19e journée).