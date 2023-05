Messi : ce qu’il touche chaque année pour promouvoir le tourisme en Arabie saoudite

Lionel Messi a éveillé la colère du Paris Saint-Germain, il y a quelques jours, en effectuant un voyage non autorisé en Arabie saoudite. Le club francilien n’avait pas hésité à lui infliger deux semaines de suspension. Une sentence levée après les excuses du champion du monde argentin.







Lionel Messi s’était rendu en Arabie saoudite, dans le cadre d’un contrat publicitaire qui le lie au pays. Le septuple Ballon d’or doit participer à des publicités et à des évènements qui visent à promouvoir le tourisme en Arabie saoudite.





7, 5 millions d’euros par an









Mais combien gagne-t-il ? Selon le journal espagnol "OK Diario" qui a pu consulter le contrat, le génie argentin touche 7,5 millions d’euros par an. Outre sa participation aux publicités et évènements liés à la promotion du tourisme en Arabie saoudite, Messi est aussi tenu de faire des publications sur les réseaux sociaux.





Une clause d’exclusivité