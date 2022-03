Modou Lô se soigne en Turquie

Annoncé en France, puis en Espagne et ensuite aux États-Unis, Modou Lô va finalement s’envoler pour la Turquie.



Le Roi des arènes va y poursuivre son traitement pour soigner sa blessure aux ligaments croisés, renseigne Les Échos.



Initialement prévu le 13 mars prochain, le combat a été renvoyé. Ama Baldé et Modou Lô pourraient s'affronter, au plus tard, le 27 mai prochain.



Mais, il va falloir que Modou Lô présente, au préalable, un certificat médical de guérison d’ici le 26 avril 2022.



Toutefois, si le Roc des Parcelles Assainies n’est pas complètement rétabli jusqu’au 26 avril 2022, Ama Baldé serait libre de contracter d’autres engagements.