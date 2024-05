Mondial 2026 : comment la Mauritanie a convaincu le Lion Pape Ndiaga Yade de devenir Mourabitoune

La Mauritanie recevra le Sénégal le 9 juin prochain pour le compte de la quatrième journée des qualifications du Mondial 2026. Dans les rangs des Mouribitounes, on comptera deux anciens Lions U23 : le défenseur Khadim Diaw et l’attaquant Pape Ndiaga Yade.



Le premier compte déjà neuf capes et une CAN sous le maillot de la sélection mauritanienne. Le second, pour sa part, vient d’être enrôlé. Le prochain face-à-face entre Sénégalais et Mauritaniens devrait lui permettre d’étrenner sa première sélection.



Dans un entretien paru ce jeudi dans Record, Diaw révèle avoir joué une partition dans l’enrôlement de son ancien coéquipier en sélection sénégalaise U23. Il assure avoir déblayé le terrain avant que les dirigeants mauritaniens prennent le dossier en main.



«Ndiaga et moi, sommes frères, confie-t-il au journal spécialisé. On s’est parlé avant et je lui ai dit : ‘Bro, le temps passe vite et ici, c’est la famille. Donc, profite de cette occasion pour d’imposer et avancer’.»



Khadim Diaw a également porté les couleurs de la sélection locale et, avec le milieu des Lions Pape Matar Sarr, celles de Génération Foot.



Le Sénégal est leader de la poule B avec 4 points. La Mauritanie arrive en cinquième position avec un petit point. Le groupe est complété par le Soudan (2e, 4 pts), la RDC (3e, 3 pts), le Togo (4e, 2 pts) et le Soudan du Sud (6e, 1 pt).