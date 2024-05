National 1 : L'AS Saloum gagne trois points sur tapis vert et se hisse à la 2e place

La lutte pour la montée en Ligue 2 est intense dans le championnat amateur (National 1). À trois journées de la fin de la compétition, les équipes rivalisent d'ingéniosité sur et en dehors des terrains. C'est le cas de l'AS Saloum de Kaolack, qui a récupéré trois points par pénalité contre l'UGB, à la suite d'une réserve formulée lors de la 17e journée de National 1.





La Commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football qui a statué sur l'affaire lundi, a donné raison au club kaolackois. Elle a constaté que la fraude concernant l'identité du joueur Pape Moussa NIang, titulaire des licences N°050540M06 et N°003534M03, était avérée et l'a suspendu pour six matchs. De plus, la commission a infligé à l'Université Sporting Club de Saint-Louis une amende de 100 000 F CFA, dont 50 000 F CFA assortis de sursis.





Ainsi, l'AS Saloum, qui avait initialement perdu le match sur le terrain, a été déclarée vainqueur (3-0).





Grâce à cette décision, l'AS Saloum se hisse à la 2e place du classement avec 32 pts. Quant à l'Université Sporting Club, qui occupait la 2e place, elle rétrograde à la 4e place du classement.