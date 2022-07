Nouveau Directeur sportif du Jaraaf : Cheikh Sidy Ba dévoile ses ambitions

Retour aux sources. Cheikh Sidy Ba, ancien international sénégalais a été nommé ce vendredi directeur sportif de l’ASC Jaraaf. « L’ASC Jaraaf de Dakar a le plaisir de vous annoncer la nomination de Cheikh Sidy Ba, ancien international, au poste de Directeur Sportif », peut-on lire dans le communiqué du club de la Médina.



Joint par Seneweb, l’homme a fait part de toute la joie qui l’anime actuellement suite à cette nomination : « Tout d'abord rendre grâce à Allah SWT. Je ressens beaucoup de joie et de fierté pour cette nomination et je mesure la dose de travail et le poids de responsabilité qui englobent ce poste ».



Ancien pensionnaire du la formation de la Médina, Cheikh Sidy est revenu sur l’importance du club pour sa famille et lui : « Le Jaraaf représente tout pour moi, mon père fut président de ce club avant de prendre les rênes de la fédération. Je fus joueur et capitaine de ce club. Donc le Jaraaf c'est ma famille naturelle, mon club de toujours »



« Récupérer et pérenniser le leadership du Jaraaf sur le plan local… »



Dans ses nouvelles fonctions, le nouveau directeur sportif aura entre autres pour mission de veiller à la mise en œuvre de la politique sportive du club. Et il voit d’ores et déjà les choses en grand avec comme consignes: Tout gagner et réorganiser le club. « Pour les défis, c'est d'abord une réorganisation du club, récupérer et pérenniser le leadership du Jaraaf sur le plan local d'abord, aller faire de bonnes campagnes africaines et ensuite viser un titre africain… Développer la petite catégorie et se doter d’infrastructures dignes d'un grand club », lance-t-il.



De telles ambitions nécessitent des moyens humains et financiers conséquents. A ce sujet, le consultant sportif à la RTS1 affirme que son équipe saura les trouver : « C'est à nous de nous procurer les ressources nécessaires pour arriver à nos fins. Et je suis persuadé que le Jaraaf les détient. Maintenant c'est à nous, nouveaux venus d'apporter notre expérience et savoir-faire pour reprendre et asseoir le leadership du Jaraaf sur le plan local ».