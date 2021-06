PHOTO : quand Mbappé et Ronaldo se marrent

Ce mercredi, la France et le Portugal se sont neutralisés (2-2) lors de la 3e journée du groupe F de l'Euro. Avec ce résultat, les deux pays sont qualifiés pour les 8es de finale de la compétition et les joueurs avaient donc le sourire. Dans les couloirs de la Puskas Arena à Budapest au terme de la partie, les attaquants Cristiano Ronaldo (36 ans, 178 sélections et 109 buts) et Kylian Mbappé (22 ans, 44 sélections et 17 buts) ont échangé leur maillot en se marrant. Une belle image !







Pour rappel, à la pause, le Portugais avait déjà partagé un joli moment, avec un premier maillot échangé, avec Karim Benzema (voir brève 22h43).