PSG : le beau geste de Mbappé pour la Turquie

Kylian Mbappé a pris une belle initiative en soutien à la Turquie, touchée en plein cœur par un tragique séisme.







Kylian Mbappé s'engage pour la bonne cause. Très marqué comme tous par le séisme qui a ravagé la Turquie le mois dernier, avec un bilan humain de plus de 50 000 morts selon le dernier recensement, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France a participé à une émission de télévision en Turquie dans le but de récolter des fonds en aide à la population.







“Cette aide est importante pour moi”





Pour la chaîne TRT Spor, la star tricolore de 24 ans s'est exprimée sur son initiative. “C'est une grande tragédie en Turquie. Je ne peux pas imaginer ce que traverse la Turquie. La communauté mondiale du football se rassemblera et soutiendra la Turquie. Cette aide est importante pour moi. D'abord, bien sûr, les rêves des gens, des enfants, sont très importants. J'utiliserai toutes les ressources que j'ai pour eux. Je ferai de mon mieux pour être utile en dehors du terrain. Je pense que nous pouvons redonner le sourire à de nombreux enfants.” Outre la Turquie, la Syrie a également été touchée par cette tragédie, avec un bilan de près de 6 000 victimes.





Double buteur dimanche dernier lors du Clasico remporté haut la main par les Parisiens sur le terrain de l'Olympique de Marseille (3-0), en conclusion de la 25e journée de Ligue 1, le champion du monde 2018 est attendu pour la réception samedi soir du FC Nantes, comptant pour le 26e acte de cette saison 2022-2023. Avec dans un coin de sa tête le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, le 8 mars. Présent lundi dernier à la cérémonie The Best organisée par la FIFA, Kylian Mbappé a fait une étonnante confession sur son avenir.