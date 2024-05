PSG-OL: LA FINALE DE LA COUPE DE FRANCE CLASSÉE À "TRÈS HAUT RISQUE"

Ce samedi 25 mai, la finale de la Coupe de France opposera le PSG à l'OL. En raison des Jeux olympiques et des préparatifs du Stade de France pour la compétition cet été, cette rencontre aura lieu hors de la capitale, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, près de Lille. De quoi faire craindre des débordements.







Un match à l’extérieur de Paris. Ce samedi, l'OL défie le PSG lors de la 106e finale de la Coupe de France au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Un match en dehors de Paris représente une première dans cette compétition qui va attirer 30.000 supporteurs parisiens et lyonnais détenteurs de billets dans le nord de la France.





Depuis plusieurs semaines, la FFF avait acté la répartition des places pour cette rencontre, avec 15.000 billets mis à disposition de chaque équipe en finale de la compétition. Sur les 46.500 places du stade, la vente grand public n’a concerné que 4,3% des tickets qui ont été écoulés en quelques minutes sur le site de la Fédération Française de Football, avec une limite de deux billets par personne.





Une rencontre classée 5 sur 5

Selon nos informations, la rencontre est classée 5 sur une échelle de 5 par les services de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme. En clair, cette rencontre représente des risques graves de troubles à l'ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles. Le dispositif policier sera conséquent autour de cette rencontre dans le nord de la France. En raison de son déplacement de dernière minute en Nouvelle-Calédonie, la présence du chef de l’État Emmanuel Macron ce samedi n'est pas garantie. Mais celle-ci pourrait modifier le dispositif dans les toutes prochaines heures.





Au total, autour de 30.000 supporteurs lyonnais et parisiens vont faire le déplacement, avec deux accès possibles: la gare et la route. L'avion sera très peu utilisé par les fans lyonnais. 1500 à 2000 ultras du PSG seraient attendus sur place. Un tifo des supporters parisiens est aussi en préparation.

Mais pour cette finale en région, entre deux équipes avec un fort contingent de supporteurs, c'est la sécurité qui est fortement scrutée. L'organisation d'une rencontre de ce calibre hors de Paris n'est pas une mince à faire. La gestion des flux est totalement différente par rapport à la région parisienne. Le déploiement des unités de forces mobiles en région est aussi très différent. Afin d'organiser cette finale dans les meilleures conditions, plusieurs réunions de sécurité se sont déroulées ces dernières semaines.





"On mobilise très fortement les unités locales", confie un proche du dossier.

La Gambardella inquiète





Autre moment qui méritera une attention particulière, la finale de Coupe Gambardella, en lever de rideau de la finale de Coupe de France, entre l'OM et Nancy. Normalement, aucun supporteur marseillais n'est attendu sur place mais avec des supporteurs du PSG et de l'OL dans les tribunes, la rencontre sera aussi surveillée par les autorités. La FFF a accordé 300 places à l’AS Nancy Lorraine et à l’Olympique de Marseille pour ce moment. De quoi faire venir des proches et une délégation, mais pas des fans en masse.