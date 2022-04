PSG: Pochettino évoque son avenir...

Mauricio Pochettino

En conférence de presse, ce mardi, Mauricio Pochettino s’est exprimé avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Angers. Occasion saisie par le technicien argentin de revenir sur son cas personnel, se cachant derrière son année de contrat restante tout en donnant une échéance pour un vrai bilan.





« L’heure du bilan viendra quand on aura gagné le titre en Ligue 1. L’objectif principal du club est de remporter la C1, c’est une déception de ne pas l’avoir obtenue. Le club court encore après ce titre. J’ai encore une année de contrat, c’est une question contractuelle. Je désire toujours faire mieux que la saison passée », a-t-il affirmé.