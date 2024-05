Qualifications Coupe du Monde : Un ancien talent de Diambars opte pour la Guinée

Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, a publié ce mardi une liste de 23 joueurs qui vont défier l’Algérie le 6 juin à Alger avant de recevoir le Mozambique le 10 juin au Maroc. Aliou Badara Baldé, ancien pensionnaire de Diambars, a été intégré dans la liste guinéenne. Cet ailier, qui a joué avec le Sénégal en sélection U17, U20 et U23 et qui évolue actuellement au club de l’OGC Nice, a décidé de changer de nationalité sportive en optant pour la Guinée Conakry. Après Pape Ibnou Ba, Babacar Niasse, Khadim Diaw et Pape Ndiaga qui ont opté pour la Mauritanie, Aliou Badara Baldé vient grossir le rang de ces anciens jeunes internationaux des petites catégories qui ont tourné le dos au Sénégal pour représenter un autre pays.