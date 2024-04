QUAND JOËL EMBIID PROMETTAIT À EMMANUEL MACRON DE JOUER POUR LA FRANCE AFIN DE RECEVOIR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

RMC s’est procuré le courrier adressé par Joël Embiid à Emmanuel Macron dans lequel le joueur de Philadelphie clamait son amour pour la France. Malgré sa promesse, le pivot camerounais de 30 ans a depuis changé ses plans, obtenant la nationalité américaine. Il participera aux JO avec le Team USA.







La nouvelle a été officialisée ce mercredi et ne laissait plus trop de place au doute. Joël Embiid fait bien partie des joueurs qui défendront les couleurs américaines aux prochains Jeux olympiques. Le pivot de Philadelphie, détenteur des nationalités camerounaise, française et américaine se trouvait devant un choix "royal" à effectuer pour le tournoi olympique de basket. Grant Hill, le manageur du Team USA a ainsi coché le nom du joueur de 30 ans dans son squad.





La Fédé française de basket était pourtant confiante





L’ailier, champion olympique en 1996, n’a d’ailleurs pas caché qu’il s’était longtemps entretenu avec Embiid. "On a passé plusieurs heures ensemble chez lui juste avant le début de la saison régulière, expliquait l’ancien joueur de 51 ans dans un point presse. Je lui ai parlé de mon expérience aux Jeux olympiques (…) On a parlé pendant tout l'été, j'ai essayé de le convaincre de jouer (le Mondial). Il ne s'était pas engagé mais il était intéressé, il posait d'excellentes questions."





Un sacré camouflet donc pour l’équipe de France qui espérait compter sur Embiid pour les prochaines échéances internationales. Car le joueur a longtemps martelé son amour pour le France. Au point d’écrire directement au président de la République, Emmanuel Macron. RMC Sport s’est d’ailleurs procuré en exclusivité le courrier envoyé le 28 octobre 2021 et grâce auquel il a finalement obtenu la nationalité française en juillet 2022. Et si la Fédération Française de basket s’est longtemps montrée optimiste quant aux choix d’Embiid, c’est qu’elle était au courant des démarches entreprises par le natif de Yaoundé.





Embiid: "Je ne souhaite jouer pour aucune autre équipe nationale."





"Après discussion avec la Fédération Française de Basket-ball, mon choix est désormais arrêté. Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française et pouvoir ainsi être sélectionnable avec les Bleus, peut-on notamment lire. Je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale." Les Américains apprécieront à leur juste valeur ce revirement.