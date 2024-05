Qui est Jeremy De Leon, l'attaquant appelé dans le groupe du Real Madrid en C1 alors qu'il ne peut pas la jouer ?

Jeremy De Leon, attaquant portoricain de 20 ans, figurait dans le groupe du Real Madrid à Manchester et Munich sans être qualifié pour la Ligue des champions. Portrait de celui que la presse espagnole qualifie de porte-bonheur de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real.



Qui est-ce ? Quand Jeremy De Leon a débarqué sur la pelouse de l'Etihad Stadium, le 16 avril, veille d'un quart retour de Ligue des champions, ils étaient nombreux à se poser la question. Un gros mois plus tard, le Real est en finale de l'épreuve mais on n'en sait pas beaucoup plus sur ce jeune Portoricain (20 ans) que Carlo Ancelotti avait décidé d'emmener à Manchester alors... qu'il n'est pas qualifié pour disputer la compétition.





Après qu'il l'a également intégré à son groupe lors de la demie aller, à Munich, le boss de la Maison blanche expliquait ainsi son choix : « Ce n'est pas par superstition (que je le convoque). Quand on s'entraîne, on a besoin de 20 joueurs et nous étions 19 sans lui. J'ai parlé avec Raul (coach de la réserve, avec qui De Leon vient de marquer son premier but) et il travaille bien, est très sérieux. C'est un jeune qui a beaucoup de qualités. »





Jeremy De Leon à l'entraînement avec Luka Modric. (Facebook International Development)

