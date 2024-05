RDC et Mauritanie : la nouvelle surprise de la liste de Aliou Cissé s’appelle…

Le sélectionneur du Sénégal publiera ce vendredi 24 mai, lors d’une conférence de presse, sa liste pour les matchs contre la RDC (le 6 juin à Abdoulaye-Wade de Diamniadio) et la Mauritanie (le 9, à Cheikha Boïdiya de Nouakchott). Ces deux rencontres comptent pour, respectivement, les troisième et quatrième journées des qualifications du Mondial 2026.



Aliou Cissé réserve au moins une grosse surprise dans son groupe avec la convocation de Chérif Ndiaye. Selon Record, qui vend la mèche, l’attaquant de l’Étoile rouge de Belgrade (Serbie) va étrenner sa première convocation. Auteur de 20 buts et 5 passes décisives cette saison et auteur d’un doublé coupe-championnat, le joueur de 28 ans devrait, selon le quotidien spécialisé, pallier «l’absence de Boulaye Dia, laissé à quai cette fois».