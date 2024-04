Retraite internationale : la réponse cash de Cheikh Kouyaté

Ceux qui espèrent voir Cheikhou Kouyaté prendre sa retraite internationale, devront repasser. Le milieu de terrain de 34 ans n’est pas près de raccrocher les crampons, comme l’y invitent ses détracteurs. «Je ne sais pas combien d’années il me reste; Seul Dieu sait. Mais pour l’heure, si je peux grignoter encore quelques années, le temps de prendre du plaisir, tant mieux», botte-t-il en touche dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le joueur de Nottingham Forest reste imperturbable face aux critiques. «Cela ne me chagrine pas que certains me poussent à la retraite. Je sais de quoi je suis capable, clame l’ancien pensionnaire de Crystal Palace. Et si je dois parler de cette question, ce sera face des connaisseurs du foot. Les vrais techniciens du foot ou les amateurs savent ce que je suis capable d’apporter à cette équipe du Sénégal que j’aime tant.»



Cheikh Kouyaté compte 90 sélections (4 buts). Il est arrivé dans la Tanière en 2012. Le capitaine puis vice-capitaine des Lions a fait deux fois la Coupe du monde et quatre fois la CAN. Il fait partie de l’équipe championne d’Afrique en février 2022 au Cameroun.