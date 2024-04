Salernitana : Boulaye Dia révèle «les mensonges» de son club

Depuis plus d’un mois, Boulaye Dia est mis à l’écart du groupe de performance de Salernitana (Serie A). La lanterne rouge du championnat italien, qui lui a infligé cette sanction, reproche à l’attaquant sénégalais d’avoir refusé d’entrer en jeu lors du nul (1-1) contre l’Udinese, le 2 mars dernier.



Comme si cela ne suffisait pas, le club a porté plainte contre l’ancien joueur de Reims et de Villarreal, lui réclamant 20 millions d’euros (13 milliards F CFA), au titre des dommages et intérêts, et une réduction de 50% de son salaire pour le reste de la saison.



Boulaye Dia conteste la version de Salernitana. «Je n’ai même pas pu m’expliquer, on ne m’a pas demandé ma version des faits», a regretté le joueur de 27 ans dans un entretien avec L’Équipe repris par Stades.



Le Lion aux 25 sélections (6 buts) regrette : «Il y a eu trop d’infos, trop de mensonges et je veux rétablir la vérité. Je veux aussi restaurer mon image, on a l’impression que je suis quelqu’un qui a des problèmes. Mais je n’ai jamais eu de problèmes. Le club a menti.»



Rappelant les faits qui lui valent les foudres de ses dirigeants, Boulye Dia rembobine : «À la 80e minute, l’entraîneur (Fabio Liverani) m’a demandé de partir m’échauffer. J’ai juste fait un geste de la tête, je ne pensais vraiment pas entrer car je ne m’étais pas tout du échauffé avant. Il a vu mon geste, il m’a dit de suite : ‘Assieds-toi’, et il a dit à un autre gars d’aller s’échauffer. Dans la foulée, on en a parlé dans le vestiaire. Il nous a dit que ça devait rester entre nous. Puis, il a tout déballé en conférence de presse. Je n’ai jamais refusé d’entrer, j’ai même des témoins, des coéquipiers qui sont prêts à témoigner.»



Fabio Liverani viré, Salernitana est désormais entraîné par Stefano Colantuono. Ce dernier, renseigne Stades, compte sur son attaquant sénégalais pour la suite de la course au maintien. Boulaye Dia se dit prêt à reprendre du service, mais souligne qu’il tenait d’abord à rétablir la vérité.



Il dit : «Maintenant, ils veulent trouver un arrangement pour me voir rejouer. Ils ont voulu me faire porter le chapeau et maintenant ils veulent une médiation. Je suis sous contrat, je n’ai jamais voulu de cette situation. C’est le club… Ils ont tout balancé dans la presse. J’ai parlé au président, je n’ai même pas pu m’expliquer.»