Sénégal-Angleterre : Southgate veut éviter les tirs au but

Avant le huitième de finale de l'Angleterre face au Sénégal ce dimanche 4 décembre, Gareth Southgate a évoqué sa hantise des tirs au but. L’Angleterre a souvent été punie dans cet exercice : « On aimerait gagner ce match sans passer par les prolongations et les tirs au but si c’est possible, parce qu’on voudrait l’emporter en 90 minutes. Mais si jamais on doit jouer 120 minutes, il faudra qu’on soit mentalement et physiquement prêt à le faire. Et je crois qu’on l’est ».