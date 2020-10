Süper Lig : Alanyaspor s'impose à Galatasaray, Babacar Khouma buteur [Vidéo]

En clôture de la 5e journée de la Super League, Alanyaspor de Babacar Khouma a dominé (2-1) Galatasaray de Mbaye Diagne.







L’attaquant sénégalais a répondu à l'ouverture du score de Falcao (1-1, 43e). Davidson a donné la victoire aux coéquipiers de Khouma sur le fil (1-2, 90+5).





Alanyaspor reprend la première place au classement et compte deux points de plus sur le second, Fenerbahce.