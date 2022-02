Thierry Henry: “Je me suis toujours demandé si Lukaku allait s’intégrer dans cette équipe de Chelsea”

Thierry Henry

Chelsea s’est imposé sans grande difficulté face à Lille et Amadou Onana mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0), avec un Romelu Lukaku qui est resté sur le banc. Un nouveau coup dur pour “Big Rom”. “Je me suis toujours demandé s’il s’intégrerait bien dans cette équipe”, a commenté Thierry Henry après la rencontre.





Placé sur le banc en raison de sa méforme et de son implication défaillante lors du dernier match, Romelu Lukaku a rongé son frein en étant aux premières loges pour admirer le match de son équipe face à Lille mardi soir. Depuis son retour à Londres l’été dernier, le Diable Rouge ne parvient pas à s’imposer dans le onze de Thomas Tuchel.