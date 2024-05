Un gros club européen songe déjà à recruter le héros Ademola Lookman

C’est le genre de soirée dont tout joueur de foot rêve. Mercredi soir, lors de la finale de l’Europa League entre le Bayer Leverkusen et l’Atalanta, Ademola Lookman a inscrit un triplé, permettant à son club de remporter le premier titre européen de son histoire. Et le Nigérian a inscrit de sacrés buts qui plus est. Sans surprise, son visage est partout en un des principaux médias européens ce jeudi.









L’Atalanta pourrait clairement être victime de son succès, puisque s’il sortait déjà d’une saison convaincante en Serie A - 9 buts et 6 passes décisives en 29 rencontres - cette prestation lui a fait prendre un nouveau statut aux yeux du grand public. Et forcément, des clubs plus huppés que la Dea risquent de venir toquer à la porte pour l’attaquant de 26 ans dans les prochaines semaines.





Un gros club a été bluffé



Comme l’explique le quotidien Sport, le joueur a tapé dans l’oeil des dirigeants du FC Barcelone. Deco et Bojan, les deux principaux responsables de la direction sportive catalane, étaient ainsi présents en tribunes hier pour observer plusieurs joueurs dont Lookman. Les deux hommes ont été choqués par la prestation du Nigérian, et son profil correspond à merveille à ce qu’ils cherchent pour renforcer le secteur offensif de l’équipe.