YAMAL ET CUBARSI AUX JO? LES CONDITIONS DE L'ACCORD SIGNÉ ENTRE LE BARÇA ET LA FÉDÉRATION ESPAGNOLE

Selon Sport, le club catalan et la Fédération espagnole de football (RFEF) sont tombés d'accord pour la mise à disposition de certains internationaux, notamment les plus jeunes, que le club catalan souhaite préserver au cours d'un été très chargé.







Priorité à la santé des joueurs. La Fédération espagnole de football promet d’être rationnelle avec les internationaux susceptibles de jouer à la fois l’Euro (14 juin-14 juillet) et les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) cet été, notamment les plus jeunes, rapporte le quotidien catalan Sport. La nouvelle devrait réjouir le Barça qui avait entamé des discussions avec la RFEF à ce sujet après s’être publiquement opposé à ce que Lamine Yamal (16 ans) et Pau Cubarsi (17 ans) enchaînent avec la Roja.





Un été chargé mais...





Le Barça ne veut surtout pas voir se reproduire en son sein le cas Pedri. En 2020-2021, Pedri avait disputé 37 matchs de Liga, 7 matchs de Ligue des champions, 6 matchs de Coupe du Roi, 2 de Supercoupe d'Espagne, et 21 matchs avec les différentes sélections espagnoles (A, U21, olympique), à l'Euro ou aux JO. La conséquence de ce rythme s’est avérée désastreuse dans les semaines et les mois voire les années qui ont suivi, puisque le joueur a souffert de blessures à répétition qui l’ont tenu éloigné des terrains très longtemps.