ARTP : Lancement du projet pilote de Radio Numérique Terrestre (RNT)

Dans le cadre de l'évolution des services de radiodiffusion au Sénégal et conformément à l'adoption des normes DAB/DAB+ par la communauté internationale, l'Autorité de Régulation des Télécoms et Postes (ARTP) a organisé ce mercredi 08 mai 2024 un atelier de présentation du projet pilote de Radio Numérique réalisé dans le pays. L'événement s'est tenu dans un hôtel de Dakar.



Face à la rareté, voire à la pénurie de fréquences dans la bande FM, en particulier dans certaines zones du pays, l'ARTP a pris l'initiative de lancer un projet pilote de norme DAB+ de Radio Numérique Terrestre (RNT). L'objectif est d'explorer des alternatives à la diffusion MF afin de mieux répondre aux demandes de fréquences des opérateurs radio.



L'atelier a été l'occasion de présenter en détail le projet pilote RNT, ainsi que les enjeux et perspectives du service dans le pays.