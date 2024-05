Cryogénisation: Quand la science cherche à ressusciter les morts

La technologie médicale a fait un grand bond en avant. Aujourd’hui, revenir à la vie après la mort est considéré comme « possible » grâce à la cryogénisation. Laquelle est un procédé qui consiste à congeler le corps de la personne décédée dans le but de la ramener à la vie un jour.









Même si le fait d’être ressuscité dans 100 ou 1000 ans est peu décourageant, l’idée de se faire ‘’cryogéniser’’ date pourtant depuis plus d’un an.









De leur vivant, des personnes intéressées par ce qui se passera dans le futur ont déjà signé un contrat de cryogénisation pour environ 200.000 dollars le corps ou 80.000 dollars pour la cryogénie du cerveau.









Dans certains pays comme la Russie et l’Allemagne, cette pratique est déjà possible. Aux États-Unis, le laboratoire de recherche Alcor, conserve plus d’une centaine de corps dans des caves dans l’optique de les ressusciter dans 100 ou 150 ans.









Selon la présidente, les patients sont constitués d’environ de 80% d’hommes et 20% de femmes. 50% des patients sont âgés entre 25 et 55ans .