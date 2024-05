3 milliards F CFA de la Mairie de Dakar pour la construction de la voirie : Les infrastructures transforment Scat Urbam

La Ville de Dakar poursuit ses efforts d’embellissement et de modernisation des quartiers de la capitale. C’est dans cette logique qu’elle a injecté plus de 3 milliards de F CFA dans les travaux d'entretien et d'extension de la voirie à Scat Urbam. Lors d'une visite de chantier, le Maire Barthélémy Dias a tiré un bilan positif de l’exécution des travaux. Ce dernier et son collègue Maire de Grand Yoff Madiop Diop ont salué le travail abattu par des équipes déployées sur le terrain.









A la vérité, les résultats sont déjà visibles. Les chantiers sont dans la phase d’achèvement au grand bonheur des bénéficiaires. Les habitants de Grand Yoff ont exprimé leurs gratitudes au Maire de Dakar pour les efforts soutenus d’amélioration du cadre de vie. Cette collaboration fructueuse entre la Ville de Dakar et la Mairie de Grand Yoff est essentielle pour continuer à améliorer la mobilité des dakarois et à moderniser les infrastructures urbaines. "On est très heureux d'avoir reçu la visite du Maire de Dakar. Les équipes ont abattu un travail extraordinaire. La plupart des chantiers sont déjà achevés. Les populations de Grand Yoff remercient le Maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias. La ville a fourni beaucoup d'efforts pour construire ces voiries.’’, avance le Maire de Grand Yoff, Madiop Diop.





L'investissement massif de la Ville de Dakar dans la commune de Grand Yoff témoigne l'engagement du Maire Barthélémy Dias envers le développement local selon l'édile de Grand Yoff. C'est ainsi qu'il affirme que les fonds ont permis de transformer de nombreuses voies afin d'améliorer la qualité de vie des résidents.