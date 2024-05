5G d’Orange : Sonatel lance la phase de commercialisation et dévoile ses offres

La commercialisation de la 5G d’Orange est enfin lancée. Sonatel a procédé ce mardi 21 mai 2024, au lancement officiel et à la présentation de cette avancée technologique au grand public, après une phase pilote riche en enseignements. La rencontre a été présidée par le directeur des Télécommunications, Alhousseynou Koulibaly, en présence du Directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, des partenaires techniques, entre autres.









« Une nouvelle ère technologique qui ouvre de belles perspectives »





Fidèle à sa tradition, le groupe Sonatel est le premier à introduire la 5G en début 2024 au Sénégal, pour entrer encore une fois dans l’ère du progrès numérique après la 3G, la 4G, la Fibre et la 4G+. Selon le Directeur général de Sonatel, le lancement commercial de la 5G d’Orange marque un tournant décisif dans le domaine de l’internet fixe et du mobile, propulsant le Sénégal dans une ère d’innovations et de connectivité ultra rapide. « Il s’agit d’une nouvelle ère technologique qui ouvre de belles perspectives pour la transformation de nos vies, de notre manière de travailler, avec aussi les modes d’interaction que nous avons avec le monde », a soutenu Sékou Dramé.





Il ajoute : « Au Sénégal, la 5G démarre avec Orange et c’est vous, étudiants, startuppers, entrepreneurs, agriculteurs, éducateurs, médecins, sportifs, gamers, artistes, designers, hommes et femmes du Sénégal qui avez désormais la possibilité de libérer tout votre potentiel ».





Avec la 5G, Sonatel amorce ainsi une nouvelle ère qui offrira de nouvelles possibilités en répondant à des besoins individuels (gaming, streaming, internet des objets, etc.) et surtout à des besoins collectifs (éducation, santé, industrie, etc.).





La Magic Box, une nouvelle gamme d’offres internet fixe illimitée sur la 5G destinée aux ménages avec des vitesses de connexion allant jusqu’à 50 Mbps, fixée à partir de 19 900 FCFA/mois





Pour accompagner le déploiement de la 5G et accompagner l’accessibilité de l’internet au Sénégal, Sonatel s’est engagée à proposer des tarifs compétitifs. En effet, après avoir lancé le pilote commercial de la 5G le 6 mars dernier, Sonatel vient ainsi de lancer officiellement les offres de connectivité très haut débit fixe 5G pour les clients résidentiels. Il s’agit de la Magic Box qui est une nouvelle gamme d’offres internet fixe illimitée sur la 5G destinée aux ménages. Elle offre le choix entre deux offres avec des vitesses de connexion allant jusqu’à 50 Mbps et à partir de 19 900 FCFA/mois. Avec cette Magic Box, les usagers seront « en accès illimité » avec une réduction du débit au-delà de certains volumes.





Par rapport aux offres 5G pour le mobile, le Directeur général de Sonatel renseigne que les tarifs seront dévoilés au grand public à partir du 1er juin 2024. Des tarifs qui, pour lui, seront « beaucoup plus avantageux » que les tarifs actuels.





« Des vitesses de connexion plus rapides et une connectivité plus puissante et fiable »





Selon le directeur du réseau et plateformes de services de Sonatel, la 5G offre non seulement des vitesses de connexion plus rapides, mais aussi une connectivité plus puissante et fiable. « Orange ouvre ainsi de nouvelles perspectives dans divers domaines tels que l’éducation, la santé et l’économie. Nous mettons toujours l’accent sur l’humain et l’inclusivité et plaçons ainsi les besoins des Sénégalais au cœur de cette avancée technologique », a d’emblée souligné Ousmane Dieng. A l’en croire, « la 5G d’Orange offre des vitesses de téléchargement et de streaming inégalées, ainsi qu’une réactivité accrue pour les applications en temps réel, telles que les jeux en ligne, la réalité virtuelle, la télémédecine, l’e-éducation, et bien d’autres ».





Le taux de couverture population de la 4G a atteint 98%