Amélioration de la desserte en eau potable : La SEN’EAU lance son programme de régénération de ses forages

Dans le cadre de l’amélioration de la desserte, la SEN’EAU a entamé la régénération de ses forages installés à Dakar et dans les régions. Il s’agit ici, des opérations annuelles de nettoyage et de revitalisation des forages qui n’ont plus leurs capacités maximales de production d’eau potable. L’objectif est d’augmenter la capacité de production et de distribution de ces forages pour faire face à la forte demande en eau surtout en ces temps de chaleur.









La régénération du forage de Bayakh démarré depuis mardi





C’est dans ce cadre que l’équipe technique de la SEN’EAU s’est rendue ce jeudi 23 mai 2024, à Bayakh (Thiès). Ici, Mabour Ba, technicien hydrogéologue à la direction de la maintenance centrale à SEN’EAU Dakar, et son équipe ont procédé à la régénération du forage qui alimente la zone en pleine croissance. Ils s’activent sans relâche depuis mardi pour mener à bon port les travaux dont la durée est estimée à quatre jours maximum.





Un processus complexe d’une durée de quatre jours





Selon Mabour Ba, le processus consiste à faire d’abord une vidéo-caméra dans le puits pour voir l’état du forage. Après cette étape, l’équipe procède au brossage des crépines (filtres métalliques de forme sphérique ou cylindrique placés à l'extrémité d'un tuyau d'aspiration pour y arrêter les corps étrangers) et d’élimination tous corps étrangers. Autrement dit, faire le brossage, le pistonnage et la haute pression pour atteindre l’objectif.





D’une capacité de 150 mètres cubes/heure à son actif, ce forage de Bayakh ne produit que 87 mètres cubes/heure aujourd’hui. D’où la nécessité, pour lui, de mener cette opération de régénération afin de récupérer non seulement son débit initial mais également la qualité de l'eau.