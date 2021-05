Campagne de commercialisation de noix de cajou 2021 : Kolda évalue ses besoins en termes de financement

(Kolda, envoyés spéciaux) - Les acteurs de la filière anacarde de la région de Kolda ont accueilli, ce samedi 1er mai, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), après Ziguinchor et Sédhiou. Ce, pour évaluer la campagne de commercialisation de l’année écoulée et échanger sur les besoins réels en termes de financement et d’accompagnement pour la campagne de cette année 2021.





Un manque d’infrastructures de stockage et d’équipements de transformation, noté





Au cours de cette rencontre, les producteurs, les collecteurs, les transformateurs ainsi que les commerçants d’anacarde qui ont été accompagnés par la Der/Fj l’année dernière, ont exprimé leur satisfaction au Délégué général. Et profité de l’occasion pour étaler leurs besoins non sans plaider pour l’élargissement des financements dans la région.

Pour la campagne de cette année, ils ont insisté, notamment, sur le manque d’infrastructures de stockage et de transformation.

Avant cette réunion d’évaluation, le Délégué général de la Der/Fj et son équipe, accompagné des trois président du cadre de concertation de la filière de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, ont visité la coopérative ‘’Kawral’’ des producteurs d’anacarde de Bagadadji (Kolda). Ici, il existe un magasin de stockage et une unité de transformation de noix de cajou mais, le financement et l’accompagnement des acteurs font défaut.

Papa Amadou Sarr s’est rendu également à Dioulacolon pour visiter un chantier de magasin de stockage de noix de cajou.