Faciliter la vie des voyageurs du TER : La SETER lance son premier Hackathon pour développer une application d’informations

La Société d’Exploitation du Train Express Régional (SETER) ne ménage aucun effort pour faciliter la vie des voyageurs du TER. Après plusieurs projets et programmes au profit des usagers, elle a lancé son premier hackathon, ce vendredi 3 mai 2024. Le coup d’envoi officiel de cette grande compétition, qui s’est tenu dans le salon VIP de la gare de Diamniadio, a été donné par le Directeur général adjoint de la SETER, M. Ronan Nicot, en présence du directeur des systèmes d’information de la SETER, M. Mandaw Diop, des collaborateurs et l’ensemble des participants.











Objectif : développer une application d’informations voyageurs propre à la SETER





Ce premier Hackathon de la SETER d’une durée de 48h (2 jours) vise à développer une application d’informations voyageurs propre à la SETER. Une belle occasion pour les jeunes talents locaux de participer à la création de cette application tant attendue par les voyageurs du TER de Dakar. Il regroupe les 10 meilleures équipes qui ont été choisies par le comité de sélection sur la base de leurs idées innovantes, de leur expérience et de leur motivation à relever ce défi. Il s’agit de Wakana, Smart Business, Artcode, Trivial, Geoinnov, Defko, Ter voyage facile, Simba digital transformation et enfin, Code fifty. Ces équipes ont été retenues à la suite d’un appel à candidature qui a suscité un grand intérêt dès le début, avec 97 dossiers.



Ici, le principe est simple. Chaque équipe aura l'opportunité de mettre ses compétences à l'épreuve et de collaborer pour développer des prototypes concrets. Les résultats de la compétition seront dévoilés le lundi 13 mai prochain, lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra à la gare de Dakar. Les 3 premiers seront primés et le grand gagnant verra son prototype finalisé et développé par la SETER, qui s’engage à nouer avec lui « une collaboration ouverte et équitable ».





Un Hackathon lancé dans le cadre de la démarche RSE de la SETER





Présidant la rencontre, le Directeur général adjoint de la SETER a renseigné que ce Hackathon a été lancé dans le cadre de la démarche RSE de la SETER. « Ce n’est pas seulement pour développer une application où on aurait pu passer par des entreprises. L’idée, c’est de se faire aider par des jeunes puisque le TER transporte tout le monde et on a envie d’aider tout le monde. Donc, c’est vraiment dans ce sens que l’on a mis en place ce Hackathon », a expliqué M. Ronan Nicot.



Selon lui, l’application qui sera mise en place à l’issue de ces deux jours de compétition va, sans nul doute, pouvoir aider les usagers du TER à prendre les transports en commun de manière plus efficace, notamment acheter un ticket de transport, s’informer s’il y a un retard, entre autres.





« Le processus de sélection a été rigoureux et la SETER a privilégié la créativité, la faisabilité technique et l'impact potentiel sur l'expérience des voyageurs »





Le directeur des systèmes d’information de la SETER, pour sa part, s’est réjoui du niveau d’engagement et d'enthousiasme des jeunes. « Nous avons été ravis de constater l'intérêt suscité par cette initiative, avec la participation de 97 équipes passionnées dès le début. C'est un véritable honneur de voir un tel niveau d'enthousiasme et d'engagement envers l'amélioration de l'expérience des voyageurs du TER », a laissé entendre Mandaw Diop. Avant d’ajouter que le processus de sélection a été rigoureux et la SETER a privilégié la créativité, la faisabilité technique et l'impact potentiel sur l'expérience des voyageurs dans ses critères de sélection.

En organisant ce hackathon, M. Diop signale que l’objectif n'est pas seulement de développer des solutions innovantes pour améliorer l'expérience des voyageurs du TER, mais aussi d'offrir une plateforme d'échange pour les jeunes talents. « Nous croyons fermement au potentiel des jeunes générations et nous voulons les accompagner dans leur développement professionnel en leur offrant une opportunité de mettre en pratique leurs compétences et leurs idées. Nous vivons dans un monde où la rapidité et la précision de l'information sont essentielles, et le TER ne fait pas exception. Nous voulons créer des outils qui faciliteront la vie des passagers, en leur fournissant des données précises et en temps réel sur les horaires, les retards et bien plus encore », a-t-il soutenu.

Pour finir, le directeur des systèmes d’information de la SETER s’est dit convaincu que ce hackathon sera « une source d'innovation et de collaboration fructueuse » dont il attend avec impatience les solutions novatrices qui seront créées durant la compétition.