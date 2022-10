Gamou Tivaouane: La Sen’Eau étale ses réalisations pour un approvisionnement correct en eau

Pour un approvisionnement correct en eau de la ville sainte de Tivaouane, à l’occasion de la célébration du Gamou édition 2022, la Sen’Eau n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, tel que convenu lors des Crd de préparation, la société de distribution d’eau potable a effectué d’importantes réalisations à Tivaouane. Ainsi, une feuille de route a été mise en place pour à la fois assurer une distribution continue en eau mais aussi dans le respect des standards de qualité.









D’après le directeur territorial de la région de Thiès, Mama Taga Ndiaye qui a effectué une visite sur le terrain avec sa task-force pour tester le dispositif d’approvisionnement, « une équipe de 60 agents a été déployée sur le terrain ». La stratégie de la Sen’Eau repose sur 3 axes à savoir: la production à partir de Keur Momar Sarr 3; les 350 points d’eau de rue et le renforcement des équipes sur le terrain pour des interventions.