Imam Kanté : « Ni Diomaye Faye ni personne d’autre ne pourra museler les hommes religieux »





Lors du conseil des ministres du 17 avril 2024, le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé la création, à la Présidence de la République, d’une Direction des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’Enseignement Arabe. Cette direction comprendra le Bureau des affaires religieuses et le Bureau de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe. Alors que l’on pourrait penser que cette nouvelle serait accueillie avec enthousiasme par l’ensemble de la communauté religieuse, elle semble ne pas faire l’unanimité.







Invité sur le plateau de Seneweb pour un entretien spécial, l’Imam Makhtar Kanté s’est prononcé sur cette annonce. « J’ai beaucoup de problèmes, je suis dans la confusion dans cette affaire-là , déclare-t-il. Ce qui est sûr, c’est qu’on a beaucoup parlé de l’importance de respecter le statut religieux. Une direction logée à la présidence me pose problème. Ça veut dire que c’est sous la coupe directe du président. Au moment où le président actuel disait que le président a trop de pouvoirs, on ne va pas encore lui rajouter un pouvoir religieux ».









Ce qui, selon lui, est contradictoire aux idéaux prônés en amont : « En mettant une direction là-bas, on lui rajoute un pouvoir. Donc, il y a un problème. Deuxième chose, une direction en général, ça se met plutôt dans les ministères que dans la présidence. Troisième chose, il me paraît problématique d’associer la direction des affaires religieuses avec l’insertion des diplômés arabes. Parce que la question d’insertion n’est pas une question religieuse, ce n’est pas une question de Fatwa ».









Il s’est plaint du manque de concertation en amont de la création de cette direction. Par ailleurs, il estime que cette institution pourrait permettre au chef de l’État d’avoir une emprise sur les religieux.









Un tel scénario n’est pas envisageable d’après l’écrivain : « Si le président avait envie de mettre la main sur les religieux, ça ne marcherait pas. Parce que déjà, le président Macky Sall l’a payé cher, il n’a pas pu interdire un discours parallèle religieux même s’il a eu certains marabouts et associations d’imams qui ont essayé de faire le travail pour lui ».