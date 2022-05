Impact de l'usine de dessalement des Mamelles : Les éclairages du Responsable environnement du projet

Suite aux inquiétudes « infondées car se reposant sur aucune science », d'après la SONES, de certains pêcheurs sur les impacts environnementaux du projet de l’usine de dessalement de l’eau de mer qui sera implantée aux Mamelles à Dakar, notamment le rejet des eaux de saumure dans la mer à travers le système osmose inverse, des spécialistes de l’environnement et de projets ont tenu à apporter des précisions. Ce, pour éclairer la lanterne de ces citoyens sénégalais qui s’activent depuis belle lurette sur les plages des Mamelles et les rassurer par rapport à la réalisation de cette grande infrastructure hydraulique de l’Etat, ses impacts sur les ressources halieutiques de la zone et leurs activités quotidiennes.



En effet, dans cette vidéo, le Directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), Charles Fall, l’ingénieur environnementaliste et responsable environnement du projet (maîtrise d’œuvre complète), Papa Mamadou Mangane, et le Directeur des travaux et coordonnateur du projet de l’usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles, El Hadji Ada Ndao, sont, tour à tour, revenus sur l’importance de ce projet d’envergure, son objectif, sa conception et sa réalisation, ses études sociales, économiques et environnementales, son coût de réalisation et son montage financier, le processus de désalinisation, entre autres. Selon eux, le choix des Mamelles pour abriter une telle infrastructure hydraulique n’est pas fortuit car il repose sur des données typiquement scientifiques.



« L’impact potentiel sur les habitats marins et sur la faune marine a été évité »



Sur la question spécifique à l’environnement, Papa Mamadou Mangane soutient que ce projet est fondé sur une approche diptyque qui allie deux (02) préoccupations essentielles, à savoir : la performance technologique et la durabilité environnementale et sociale. Et relativement à cette approche, il y a trois principes fondamentaux qui ont été développés par les concepteurs.



A en croire l’ingénieur environnementaliste, « l’impact potentiel sur les habitats marins et sur la faune marine, a été non pas atténué mais évité ».



Un investissement de près de 140 milliards pour sécuriser l’alimentation en eau potable de Dakar



A rappeler que les travaux de cette usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles seront lancés le mardi 31 mai par le président de la République, Macky Sall, pour une durée de 30 mois. D’un coût global de 137 milliards de francs Cfa, ce grand projet hydraulique du Chef de l’Etat dont l’objectif est de sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville de Dakar à l’horizon 2030, aura une capacité de production de 100 000 mètres cubes par jour à terme. Et le maître d’ouvrage est assuré par la SONES.